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21:35, 29 июля 2018 231
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За съемки во второй части «Дэдпула» Бреду Питту заплатили чашкой кофе

За съемки во второй части «Дэдпула» Бреду Питту заплатили чашкой кофе

За съемки во второй части фильма «Дэдпул» актеру Бреду Питту заплатили чашкой кофе. Об этом рассказал сам исполнитель главной роли Райан Рейнольдс, передает Life.

По словам Рейнольдса, Питт «поразил его платой за свою незначительную роль в кинокартине», попросив только чашку кофе.

«Изначально актер подумал, что тот хочет сеть кофеен, но речь шла именно об одной чашке», — говорится в сообщении.

Рейнольдс также заявил, что эпизодическая роль легендарного актера в «Дэдпуле-2» — это вызов: «Что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвезд мира роль без слов и экранного времени?»

Фото с Кинопоиска


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