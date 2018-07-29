Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:52, 29 июля 2018 751
 0    0

В Рязанской области в третий раз прошло «Рановское лето». Фото

В Рязанской области в третий раз прошло «Рановское лето». Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 28 июля, в Ряжском районе прошел третий фестиваль «Рановское лето». Об этом пишет ИД «Пресса».

Праздник провели на берегу реки в поселке Добрая Воля. Там установили несколько площадок: поэтический салон, спортплощадку, выставки изделий народного промысла, торговые ряды. Местные предприятия представили своб продукцию, а сотрудники МЧС показали спасательную технику и оборудование, патрулировали места купания, следили за обстановкой и с воздуха с помощью беспилотной авиации.

«Сегодня день рождения реки Ранова, а наш фестиваль — фестиваль друзей, которых он объединяет, — сказал зампред правительства Рязанской области Сергей Филимонов. — Мы все глубже изучаем историю населенных пунктов, где протекает Ранова, имена множества известных, заслуженных людей связаны с этими местами».

Гости фестиваля запустили в реку молодь карпа. На фестивале также работала кулинарная мастерская «Рязанские вкусности».

Одним из наиболее ярких конкурсов стала «Рановская щука», в котором оценивалось приготовление ухи.

Фестиваль также посетили председатель облдумы Аркадий Фомин, депутат Госдумы Елена Митина, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Игорь Окунев, министр по делам территорий и информационной политике области Анна Рослякова, замминистра культуры и туризма области Игорь Мишин, замминистра образования и молодежной политики региона Павел Симаков. Флаг фестиваля поднял почетный гражданин Ряжска, почетный краевед Владимир Мазалов.

Представители всех районов покружились в едином хороводе, который составил цифру 240 — по числу лет образования Рязанской губернии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
8:52, 29 июля 2018
В Рязанской области в третий раз прошло «Рановское лето». Фото
20:42, 28 июля 2018
Рязанцев ожидает «неделя джаза» 1
10:58, 28 июля 2018
Куда сходить в субботу? Афиша RZN.info
14:50, 27 июля 2018
Куда сходить на выходных? Городская афиша на 28-29 июля
13:20, 26 июля 2018
«Под сенью дружных муз». В Рязани откроется выставка из собрания липецкого музея
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

«Автоколонна № 1310» — одно из старейших предприятий Рязани, где появились так называемые рабочие династии.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 24 964
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
20:40, 15 июля 2018 22 283
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
19:10, 23 июля 2018 20 157
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 18 360
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
13:46, 20 июля 2018 17 610
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 29.07.2018
Архив голосований
Форум