В Рязанской области в третий раз прошло «Рановское лето». Фото

В субботу, 28 июля, в Ряжском районе прошел третий фестиваль «Рановское лето». Об этом пишет ИД «
Праздник провели на берегу реки в поселке Добрая Воля. Там установили несколько площадок: поэтический салон, спортплощадку, выставки изделий народного промысла, торговые ряды. Местные предприятия представили своб продукцию, а сотрудники МЧС показали спасательную технику и оборудование, патрулировали места купания, следили за обстановкой и с воздуха с помощью беспилотной авиации.
«Сегодня день рождения реки Ранова, а наш фестиваль — фестиваль друзей, которых он объединяет, — сказал зампред правительства Рязанской области Сергей Филимонов. — Мы все глубже изучаем историю населенных пунктов, где протекает Ранова, имена множества известных, заслуженных людей связаны с этими местами».
Гости фестиваля запустили в реку молодь карпа. На фестивале также работала кулинарная мастерская «Рязанские вкусности».
Одним из наиболее ярких конкурсов стала «Рановская щука», в котором оценивалось приготовление ухи.
Фестиваль также посетили председатель облдумы Аркадий Фомин, депутат Госдумы Елена Митина, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Игорь Окунев, министр по делам территорий и информационной политике области Анна Рослякова, замминистра культуры и туризма области Игорь Мишин, замминистра образования и молодежной политики региона Павел Симаков. Флаг фестиваля поднял почетный гражданин Ряжска, почетный краевед Владимир Мазалов.
Представители всех районов покружились в едином хороводе, который составил цифру 240 — по числу лет образования Рязанской губернии.