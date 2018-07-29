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12:25, 29 июля 2018 77
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В Иркутской области девять полицейских пострадали во время погони за водителем

В Иркутской области девять полицейских пострадали во время погони за водителем

В Иркутской области десять человек, девять из которых сотрудники полиции, пострадали при погоне за водителем. Машины правоохранителей попали в ДТП, передает ТАСС.

«Водитель не подчинился требованиям остановиться, неоднократно создавал опасные аварийные ситуации. В процессе преследования транспортное средство удалось задержать в районе Иркутного моста. Но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобилист врезался в сотрудников ГАИ», — рассказал представитель полиции.

В больницы доставили девять человек.

Пострадавшие полицейские получили черепно-мозговые травмы, повреждения костей таза, голени, лодыжек, бедренных костей, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга.


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