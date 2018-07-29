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11:15, 29 июля 2018 521
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Осел на дороге и «маньяк» в Приокском. Самые странные новости минувшей недели

Осел на дороге и «маньяк» в Приокском. Самые странные новости минувшей недели

На этой неделе в соцсетях появлялись фото и видео, которые вызвали неоднозначную реакцию рязанцев. Мы собрали самые необычные из них.

В библиотеке имени Горького к стене прибили конституцию России. Теперь книга висит в одном из залов как элемент декора.

Удивление рязанцев вызвал диагноз, который поставили кошке в рязанской ветклинике «9 жизней». Вместо беременности у животного определили запор и лишний вес.

На рязанских дорогах вновь появился необычный «пешеход». Очевидцы засняли осла, который гулял между машинами в пробке.

В одном из магазинов «Магнит» нашли сыр из будущего. На этикетке продукта была указана неверная дата упаковки.

Пользователей сети удивило фото с мухой, которая попала в дырку в окне. «У мухи навигатор глюкнул», — пошутил один из комментаторов.

Еще немного о необычных фото. В Рязани засняли пень от дерева в форме сердца. «С любовью», — подписала автор. Также пользователей удивили «рязанские технологии» на парковке одного из торговых центров. Мужчина отвозил на парковку тележку, сам при этом передвигался на гироскутере.

«Заплыв года». В фонтане на площади Театральной искупалась собака, что также попало в объектив рязанки, опубликовавшей видео.

Одной из самых популярных записей, вызвавшей бурную реакцию пользователей стал пост о неизвестном мужчине, которого заметили в Приокском около памятника братства по оружию. Как сообщила очевидец, мужчина мастурбирует в присутствии женщин, а также преследует их.


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