В Рязанском районе упавшие во время урагана деревья перекрыли дороги

В субботу, 28 июля, в Рязанском районе прошел ураган. Из-за него на дороги упали деревья, также пострадали некоторые автомобили.
Фото последствий урагана в Ласкове очевидец опубликовала в группе «
Фото Леоноры Шершневой
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В субботу, 28 июля, в Рязанском районе прошел ураган. Из-за него на дороги упали деревья, также пострадали некоторые автомобили.
Фото последствий урагана в Ласкове очевидец опубликовала в группе «
Фото Леоноры Шершневой
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Смогут ли «рогатые» машины выдержать конкуренцию с маршрутками и насколько востребованы троллейбусы на фоне растущей автомобилизации и обилия коммерческих перевозчиков?