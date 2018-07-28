Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:04, 28 июля 2018 166
 0    0

В День работника торговли Любимов пожелал рязанцам новых достижений

В День работника торговли Любимов пожелал рязанцам новых достижений

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В День работника торговли, который ежегодно отмечается в России в субботу, 28 июля, Николай Любимов пожелал жителям области новых достижений на благо Рязанского края. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Как отметил губернатор, сфера торговли позволяет пополнять региональный бюджет, привлекать инвестиции, укреплять сотрудничество с другими регионами, создавать новые рабочие места, развивать социальную сферу, благоустраивать города и поселки.

По его словам, инфраструктура отрасли уверенно приближается к современному формату. Любимов подчеркнул, что в регионе открываются как крупные центры, так и магазины «шаговой доступности».

«Уверен, что и в дальнейшем работники отрасли будут успешно решать свои профессиональные задачи, чтобы торговые предприятия Рязанской области всегда отвечали спросу и потребностям современного человека», — заявил глава региона.

«Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы и новых достижений на благо Рязанского края», — заключил губернатор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
20:04, 28 июля 2018
В День работника торговли Любимов пожелал рязанцам новых достижений
18:44, 28 июля 2018
Прокуратура потребовала закрыть почти 20 сайтов с продажей поддельных трудовых книжек 1
18:15, 28 июля 2018
Любимов открыл в рязанском парке первую в стране «Точку возможностей». Фото
17:22, 28 июля 2018
Путин вручил госнаграды спортсменам и тренерам сборной России по футболу
16:51, 28 июля 2018
«Почти свой». В Константинове выступил Дмитрий Певцов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Потребительские кредиты получают рядовые граждане, для них удобство и скорость оформления иногда важнее, чем итоговая сумма переплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 24 823
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
20:40, 15 июля 2018 22 231
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
19:10, 23 июля 2018 20 057
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 18 076
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
13:46, 20 июля 2018 17 498
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 29.07.2018
Архив голосований
Форум