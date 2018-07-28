В День работника торговли Любимов пожелал рязанцам новых достижений

В День работника торговли, который ежегодно отмечается в России в субботу, 28 июля, Николай Любимов пожелал жителям области новых достижений на благо Рязанского края. Об этом сообщил
Как отметил губернатор, сфера торговли позволяет пополнять региональный бюджет, привлекать инвестиции, укреплять сотрудничество с другими регионами, создавать новые рабочие места, развивать социальную сферу, благоустраивать города и поселки.
По его словам, инфраструктура отрасли уверенно приближается к современному формату. Любимов подчеркнул, что в регионе открываются как крупные центры, так и магазины «шаговой доступности».
«Уверен, что и в дальнейшем работники отрасли будут успешно решать свои профессиональные задачи, чтобы торговые предприятия Рязанской области всегда отвечали спросу и потребностям современного человека», — заявил глава региона.
«Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы и новых достижений на благо Рязанского края», — заключил губернатор.