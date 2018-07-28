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9:23, 28 июля 2018 1 050
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Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России

Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России

Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России. Аномально жаркая погода держится не только в России, но и в Европе, передает «РИА Новости».

Замгендиректора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова рассказала, что прогнозы центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что «эту неделю жара точно будет продолжаться, и на следующей неделе тоже».

Она также объяснила, что горячий воздух из тропической зоны должен не пускать в средние широты сильный ветер в верхней тропосфере, однако он заблокирован антициклоном. Именно поэтому в странах Европы и в России установилась жаркая погода.

Напомним, в эти выходные в Рязанской области температура воздуха днем не опустится ниже +29 градусов.


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