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12:10, 28 июля 2018 734
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Рязанец с автоматом напал на работницу парикмахерской

Рязанец с автоматом напал на работницу парикмахерской

Рязанец с автоматом напал на работницу парикмахерской. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в один из салонов красоты в центре Рязани зашел мужчина и угрожал расправиться с парикмахером с помощью автомата Калашникова. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.

35-летний житель области пришел в салон красоты с копией автомата АК-74У, идентичной ему по размерам и весу.

Оказалось, что мужчине на работу парикмахера пожаловалась знакомая, которой не понравилась оказанная в салоне услуга. Рязанец решил «высказать свои претензии» и взял с собой из своей небольшой коллекции макетов огнестрельного оружия охолощенный автомат Калашникова.

В парикмахерской злоумышленник начал угрожать работнице, ей удалось по телефону коротко сообщить о происходящем знакомой, которая и вызвала полицию.

Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото сайт «Оружие.инфо»


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