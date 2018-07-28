Рязанец с автоматом напал на работницу парикмахерской. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в один из салонов красоты в центре Рязани зашел мужчина и угрожал расправиться с парикмахером с помощью автомата Калашникова. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.
35-летний житель области пришел в салон красоты с копией автомата АК-74У, идентичной ему по размерам и весу.
Оказалось, что мужчине на работу парикмахера пожаловалась знакомая, которой не понравилась оказанная в салоне услуга. Рязанец решил «высказать свои претензии» и взял с собой из своей небольшой коллекции макетов огнестрельного оружия охолощенный автомат Калашникова.
В парикмахерской злоумышленник начал угрожать работнице, ей удалось по телефону коротко сообщить о происходящем знакомой, которая и вызвала полицию.
Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет тюрьмы.
Фото сайт «Оружие.инфо»