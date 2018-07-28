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14:35, 28 июля 2018 406
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Московский район Рязани сняли с высоты птичьего полета. Видео 1

Московский район Рязани сняли с высоты птичьего полета. Видео

Московский район Рязани сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовали на YouTube.

На ролике с квадракоптера видны окраины города, поля и леса.

Напомним, ранее с дрона сняли Канищево и парк Морской славы и центр Рязани.

Видео пользователя YouTube deestanz


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