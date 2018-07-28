Куда сходить в субботу? Афиша RZN.info

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В субботу, 28 июля, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
В Ряжском районе Рязанской области 28 июля состоится фестиваль «Рановское лето». Для гостей фестиваля будут работать праздничная площадка «Рановские молодецкие забавы», поэтическая сцена «Где тебя я люблю и ревную, край ромашковый и заливной…», состоится «Праздник рановской щуки», традиционные «Рановский парад» и «Рановский хоровод», а в 13:30 начнется большой праздничный концерт.
Полную программу праздника можно посмотреть здесь.
Государственный музей заповедник Есенина в селе Константиново отмечает 53-летие. В честь дня рождения музея-заповедника пройдет праздничное мероприятие, в рамках которого запланирован концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» — начало в 11:30. На усадьбе Кашиной команда из Воронежа будет варить вишневое «Литературное варенье», а рядом гостей ждет «Чаепитие в летнем саду» — фрагмент театрализованной экскурсии «Ожившие воспоминания». Кульминацией праздника станет выступление народного артиста России Дмитрия Певцова. Прозвучат песни и романсы на стихи Есенина. Начало выступления в 13:00.
Полную программу праздника можно посмотреть здесь.
В городском парке в рамках проекта «Арт-субботник» состоится музыкально-поэтический вечер «Нева. Поэзия. Музыка.» В этот день Рязань посетят гости из Санкт-Петербурга с проектом «Поэзия — Экология Души». Также выступят и рязанские авторы и музыканты: Юлия Апрель, ансамбль «Акеларин», ВИА «Эфиопия». Начало в 18:00.
В Old Fashion Bar пройдет вечеринка экстремальных видов спорта и уличных культур «Beet Of The Street». Событие отразит гранич различных уличных культур: Longboard, Streetball, Bboying. Гостей ждут показательные выступления, джем-сейшены и игры. Начало в 23:00.