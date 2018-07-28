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19:22, 28 июля 2018 193
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Эксперты составили список самых дешевых машин в России

Эксперты составили список самых дешевых машин в России

Список самых недорогих автомобилей в России возглавил седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. Рейтинг опубликовала «Российская газета».

Второе и третье места также заняли автомобили Lada — седан Priora и лифтбэк Granta, которые оценили в 424 900 и 434 900 рублей соответственно.

С января эти автомобили подорожали в среднем на десять тысяч рублей. В пятерку вошли седан Brilliance H230 (от 459 900 рублей), и хэтчбек Lada Kalina, который оценили в 660 600 рублей.

Одними из самых доступных назвали седан Datsun on-DO (от 461 тысячи), внедорожник Lada 4×4 (от 469 900) и Lada Kalina, которую оценили в 475 200 рублей.

В рейтинге также оказались Ravon R2 и седан FAW Oley, которые можно купить за 489 и 491 тысячу рублей соответственно.


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