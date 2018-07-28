Эксперты составили список самых дешевых машин в России

Список самых недорогих автомобилей в России возглавил седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. Рейтинг опубликовала «
Второе и третье места также заняли автомобили Lada — седан Priora и лифтбэк Granta, которые оценили в 424 900 и 434 900 рублей соответственно.
С января эти автомобили подорожали в среднем на десять тысяч рублей. В пятерку вошли седан Brilliance H230 (от 459 900 рублей), и хэтчбек Lada Kalina, который оценили в 660 600 рублей.
Одними из самых доступных назвали седан Datsun on-DO (от 461 тысячи), внедорожник Lada 4×4 (от 469 900) и Lada Kalina, которую оценили в 475 200 рублей.
В рейтинге также оказались Ravon R2 и седан FAW Oley, которые можно купить за 489 и 491 тысячу рублей соответственно.