«Единая Россия» собрала предложения по совершенствованию пенсионной системы

В пятницу, 27 июля, в рязанской региональной общественной приемной «Единой России» обсудили совершенствование пенсионной системы.
Участие в дискуссии приняли представители пенсионного фонда, общественной палаты, Государственной инспекции труда, профсоюзов, работодателей.
Заместитель управляющего отделения пенсионного фонда Ирина Шитова привела данные статистики по Рязанской области и рассказала об отдельных категориях граждан, которых не коснутся изменения.
«В регионе, как и в России в целом, количество пенсионеров с каждым годом увеличивается. Соответственно, нагрузка на трудоспособное население будет возрастать», — добавила она.
В свою очередь член Общественной палаты Рязанской области Владимир Кутенцын отметил, что изменения необходимы для того, чтобы обеспечить социальные гарантии.
«Нужно разработать комплекс стимулирующих меры для предприятий и организаций, представляющих рабочие места для людей старшего возраста. Другое наше предложение касается дифференцированного подхода при назначении пенсий для работников одной профессии, особенно льготных категорий, но имеющих разных стаж», — считает член Ассоциации молодых предпринимателей Юрий Кучаев.
Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова подчеркнула, что главная цель предлагаемых Правительством РФ изменений — дать людям достойную пенсию.
В Рязанской области обсуждение совершенствования пенсионной системы прошло в трех муниципалитетах — в Михайлове, Скопине и Сасове. Все предложения, поступившие в ходе межмуниципальных и региональной дискуссий, будут направлены в ЦИК партии.