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10:39, 28 июля 2018 312

«Единая Россия» собрала предложения по совершенствованию пенсионной системы

«Единая Россия» собрала предложения по совершенствованию пенсионной системы

В пятницу, 27 июля, в рязанской региональной общественной приемной «Единой России» обсудили совершенствование пенсионной системы.

Участие в дискуссии приняли представители пенсионного фонда, общественной палаты, Государственной инспекции труда, профсоюзов, работодателей.

Заместитель управляющего отделения пенсионного фонда Ирина Шитова привела данные статистики по Рязанской области и рассказала об отдельных категориях граждан, которых не коснутся изменения.

«В регионе, как и в России в целом, количество пенсионеров с каждым годом увеличивается. Соответственно, нагрузка на трудоспособное население будет возрастать», — добавила она.

В свою очередь член Общественной палаты Рязанской области Владимир Кутенцын отметил, что изменения необходимы для того, чтобы обеспечить социальные гарантии.

«Нужно разработать комплекс стимулирующих меры для предприятий и организаций, представляющих рабочие места для людей старшего возраста. Другое наше предложение касается дифференцированного подхода при назначении пенсий для работников одной профессии, особенно льготных категорий, но имеющих разных стаж», — считает член Ассоциации молодых предпринимателей Юрий Кучаев.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова подчеркнула, что главная цель предлагаемых Правительством РФ изменений — дать людям достойную пенсию.

В Рязанской области обсуждение совершенствования пенсионной системы прошло в трех муниципалитетах — в Михайлове, Скопине и Сасове. Все предложения, поступившие в ходе межмуниципальных и региональной дискуссий, будут направлены в ЦИК партии.


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