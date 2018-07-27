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12:12, 27 июля 2018 85
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В Сасовском районе трое мужчин ворвались в дом и ограбили хозяина

В Сасовском районе трое мужчин ворвались в дом и ограбили хозяина

В Сасовском районе трое мужчин ворвались в дом и ограбили хозяина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 18-летний житель села Усады Рязанской области и сообщил, что ночью трое злоумышленников залезли в его дом и под «угрозой физической расправы» отобрали у него деньги.

Полицейские выяснили, что взломщики проникли в дом, разбив окно. В сообщении отметили, что «вопросы „где деньги?“ злоумышленники подкрепляли ударами кулаков и угрозами». Один из нападающих угрожал расправиться с молодым человеком отверткой.

Пострадавший отдал им все деньги, что были в доме — две тысячи рублей. После этого грабители скрылись.

Хозяин дома подробно описал внешность участников и отметил, что от них пахло спиртным.

Опросив местных жителей, сотрудники полиции нашли злоумышленников. Их задержали во время застолья, которое они организовали на часть похищенных денег.

Полицейские собирают материалы для возбуждения уголовного дела по факту разбойного нападения. Двум 23-летним жителям Сасовского района и их 17-летнему приятелю грозит до восьми лет тюрьмы.


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