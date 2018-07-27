В Сасовском районе по программе местных инициатив благоустроили территорию у кладбища села Алешино. Об этом сообщило издательство «
На месте установили лавочки, туалеты, сделали асфальтовую дорогу и автостоянку. На работы потратили 670 тысяч рублей.
«Помимо работ по проекту местных инициатив, за счет местного бюджета и средств жителей установили новые ворота и забор. Делали все силами инициативной группы на субботниках. Надо сказать, что жители, увидев поддержку их инициатив, становятся активней. К примеру, 21 июля мы установили своими силами новую детскую площадку», — рассказал глава местной администрации Андрей Незаленов.