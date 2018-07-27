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19:05, 27 июля 2018 316
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В Сасовском районе по программе местных инициатив благоустроили территорию у кладбища

В Сасовском районе по программе местных инициатив благоустроили территорию у кладбища

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасовском районе по программе местных инициатив благоустроили территорию у кладбища села Алешино. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На месте установили лавочки, туалеты, сделали асфальтовую дорогу и автостоянку. На работы потратили 670 тысяч рублей.

«Помимо работ по проекту местных инициатив, за счет местного бюджета и средств жителей установили новые ворота и забор. Делали все силами инициативной группы на субботниках. Надо сказать, что жители, увидев поддержку их инициатив, становятся активней. К примеру, 21 июля мы установили своими силами новую детскую площадку», — рассказал глава местной администрации Андрей Незаленов.


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