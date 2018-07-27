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11:42, 27 июля 2018 279
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В Сасове порыбачил известный тревел-блогер

В Сасове порыбачил известный тревел-блогер

В Сасове порыбачил известный тревел-блогер Александр Кондрашов. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

«Выехали из Москвы в 17-00, на водоем приехали в 12 ночи. В 500 км от дома нашли интересное место. Ныряли до рассвета. Настреляли судаков на уху и жареху. Он стоит на глубине 6-7 метров в завалах из бревен. На улице сильная жара, поэтому много не били — сложно сохранить рыбу. Сейчас поедем искать раков. Это еще 250 км, — рассказал блогер.

Кондрашов позиционирует себя как «№1 трэвел-блогер в России». У него 645 тысяч подписчиков в Instagram и более миллиона на YouTube.


Выехали из Москвы в 17-00, на водоём приехали в 12 ночи. В 500 км от дома нашли интересное место. Ныряли до рассвета. ☀️ Настреляли судаков на уху и жареху. Он стоит на глубине 6-7 метров в завалах из брёвен. 🐟🐟🐟 На улице сильная жара, поэтому много не били - сложно сохранить рыбу. Сейчас поедем искать раков. Это ещё 250 км. 👇👇👇 Напишите 3 слова с которым у вас ассоциируется Рыбалка #рыбалка #подводнаяохота #трофей #судак #хобби #рыба

Публикация от Александр Кондрашов (@kondrashovofficial)

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