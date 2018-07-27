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8:42, 27 июля 2018 4 847
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В Рязани загорелся торговый центр

В Рязани загорелся торговый центр

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На улице Ленина загорелся торговый центр «Атрон». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выехали семь расчетов и 14 человек пожарных.

При пожаре никто не пострадал.


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