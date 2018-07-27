В Михайловском районе столкнулись внедорожник и два грузовика, пострадали четыре человека

В четверг, 26 июля, в Михайловском районе столкнулись внедорожник и два грузовика. Об этом сообщила
ДТП произошло около 18:00 на 232-ом километре автодороги «Каспий». По предварительной информации, 35-летний житель Архангельской области за рулем грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 60-летнего жителя Московской области. После этого внедорожник врезался с в грузовик Scania с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.
Водителя и 55-летнюю пассажирку автомобиля Toyota госпитализировали с травмами. Водителям грузовиков помощь оказали на месте происшествия.