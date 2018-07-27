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9:58, 27 июля 2018 301
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В Михайловском районе столкнулись внедорожник и два грузовика, пострадали четыре человека

В Михайловском районе столкнулись внедорожник и два грузовика, пострадали четыре человека

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 26 июля, в Михайловском районе столкнулись внедорожник и два грузовика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 18:00 на 232-ом километре автодороги «Каспий». По предварительной информации, 35-летний житель Архангельской области за рулем грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 60-летнего жителя Московской области. После этого внедорожник врезался с в грузовик Scania с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.

Водителя и 55-летнюю пассажирку автомобиля Toyota госпитализировали с травмами. Водителям грузовиков помощь оказали на месте происшествия.


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