В Кадоме начали готовить берег Мокши к укреплению. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Экскаватор и двое рабочих расчищают берег от деревьев, выкорчевывают пни, подготавливая к укладке матрасно-тюфячных габионов.
Напомним, берег Мокши
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Фото: Издательство «Пресса»
В Кадоме начали готовить берег Мокши к укреплению. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Экскаватор и двое рабочих расчищают берег от деревьев, выкорчевывают пни, подготавливая к укладке матрасно-тюфячных габионов.
Напомним, берег Мокши
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