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15:42, 27 июля 2018 153
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В Кадоме начали готовить берег Мокши к укреплению

В Кадоме начали готовить берег Мокши к укреплению

Фото: Издательство «Пресса»

В Кадоме начали готовить берег Мокши к укреплению. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Экскаватор и двое рабочих расчищают берег от деревьев, выкорчевывают пни, подготавливая к укладке матрасно-тюфячных габионов.

Напомним, берег Мокши укрепят, чтобы река не подтапливала райцентр в период половодий.


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