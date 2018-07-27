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9:24, 27 июля 2018 340
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Утренний обзор рязанских пробок: 27 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 27 июля

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Утром в пятницу, 27 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок».

На ремонтируемом мосту через Оку пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает пяти километров в час. В сторону Рязани движение затруднено от Шумаши, автомобили едут со скоростью 10 километров в час.

Серьезный затор образовался на выезде из Песочни. Пробка по улице Зубковой растянулась на полтора километра от перекрестка с улицей Тимакова до ТД «НИТИ». Движение также затруднено по улице Тимуровцев в сторону проезда Яблочкова. Скорость машин не превышает семи километров в час.

Из-за пожара в ТЦ «Атрон» образовался затор на улице Ленина. Он начинается от бывшего кинотеатра «Родина» до перекрестка с улицей Введенской. Машину движутся со скоростью не более 10 километров в час.

Серьезная пробка растянулась по улице Есенина от пересечения с улицей Грибоедова до перекрестка с улицей Горького. Скорость потока не превышает семи километров в час.

Заторы образовались также на улицах Каширина и Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта). Автомобили двигаются со скоростью не более семи километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ крупный затор образовался на Южной окружной. Километровая пробка растянулась в сторону Ситниковской улицы от 186-го километра М-5. Автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров в час.


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