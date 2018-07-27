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17:05, 27 июля 2018 122

Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили рязанцам об опасности рыбалки вблизи линий электропередач

Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили рязанцам об опасности рыбалки вблизи линий электропередач

Сотрудники филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнили рязанцам об опасности рыбалки вблизи линий электропередач.

Отмечается, что расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередач являются охранными зонами воздушных линий. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.

«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе филиала.

Энергетики также обратили внимание любителей рыбной ловли на необходимость соблюдения правил электробезопасности.

«Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких», — попросили рязанцев сотрудники «Рязаньэнерго».

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по единому бесплатному номеру контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8 (800) 100-33-00 или в производственные отделения и районные подразделения филиала «Рязаньэнерго».


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