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11:47, 27 июля 2018 194
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Рязанцев пригласили отметить день рождения магазина «Элекс» на Театральной

Рязанцев пригласили отметить день рождения магазина «Элекс» на Театральной

Рязанцев пригласили отметить день рождения магазина «Элекс» на Театральной. Праздник состоится в субботу, 28 июля.

Гостей мероприятий ждет конкурсная программа, а также зона демонстрации техники с дегустацией.

«Все желающие смогут угоститься молочными коктейлями, свежевыжатым соком и бодрящим кофе, а так же приобрести мороженое всего за один рубль!», — рассказали организаторы.

Маленьких рязанцев ждет площадка с аниматорами и зоной аквагрима.

В честь 25-летия компании жители города смогут приобрести товары со скидкой до 40%. Также у каждого покупателя есть возможность выиграть СВЧ-печь в конкурсе на самый длинный чек.

Праздник начнется в 10:00 по адресу: улица Ленина, дом №2/68.


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