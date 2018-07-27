Рязанцев пригласили отметить день рождения магазина «Элекс» на Театральной. Праздник состоится в субботу, 28 июля.
Гостей мероприятий ждет конкурсная программа, а также зона демонстрации техники с дегустацией.
«Все желающие смогут угоститься молочными коктейлями, свежевыжатым соком и бодрящим кофе, а так же приобрести мороженое всего за один рубль!», — рассказали организаторы.
Маленьких рязанцев ждет площадка с аниматорами и зоной аквагрима.
В честь 25-летия компании жители города смогут
Праздник начнется в 10:00 по адресу: улица Ленина, дом №2/68.