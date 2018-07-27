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16:53, 27 июля 2018 311
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На Почтовой откроется новое выставочное пространство

На Почтовой откроется новое выставочное пространство

В доме №54 на улице Почтовой откроется новое выставочное пространство ART-СENTER. В субботу, 28 июля, в нем откроется выставка «Sin Pecado» современного художника Юлии Кривозубовой. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Новый проект художницы посвящен размышлению о возникновении образов. Работы рассказывают о том, как в человеческом разуме возникают идеи и идет процесс работы с ними.

Автор выставки — яркий представитель современного искусства Юлия Кривозубова является выпускницей Рязанского художественного училища имени Вагнера, МГАХИ имени Сурикова (мастерская Айдан Салаховой).

Выставка откроется 28 июля в 18:00 и проработает до 26 августаю Время работы: 15:00 — 22:00.


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