На Почтовой откроется новое выставочное пространство

В доме №54 на улице Почтовой откроется новое выставочное пространство ART-СENTER. В субботу, 28 июля, в нем откроется выставка «Sin Pecado» современного художника Юлии Кривозубовой. Об этом сообщил
Новый проект художницы посвящен размышлению о возникновении образов. Работы рассказывают о том, как в человеческом разуме возникают идеи и идет процесс работы с ними.
Автор выставки — яркий представитель современного искусства Юлия Кривозубова является выпускницей Рязанского художественного училища имени Вагнера, МГАХИ имени Сурикова (мастерская Айдан Салаховой).
Выставка откроется 28 июля в 18:00 и проработает до 26 августаю Время работы: 15:00 — 22:00.