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16:29, 27 июля 2018 252
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На Курском вокзале футбольные фанаты до смерти избили мужчину

На Курском вокзале футбольные фанаты до смерти избили мужчину

На Курском вокзале произошла драка, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 27 июля. Между двумя группами молодых людей произошла драка на одной из платформ во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород. 30-летний пассажир получил травмы, из-за которых скончался на месте происшествия.

Еще два пассажира пострадали, одного из них госпитализировали с травмами.

По информации «Спорт-Экспресс», на вокзале подрались фанаты ЦСКА. По предварительной информации, драка произошла на бытовой почве, некоторые из участников были пьяны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.


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