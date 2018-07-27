На Курском вокзале футбольные фанаты до смерти избили мужчину

На Курском вокзале произошла драка, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщило агентство «
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 27 июля. Между двумя группами молодых людей произошла драка на одной из платформ во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород. 30-летний пассажир получил травмы, из-за которых скончался на месте происшествия.
Еще два пассажира пострадали, одного из них госпитализировали с травмами.
По информации «
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.