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19:24, 27 июля 2018 427
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Минтранс отчитался о ходе ремонта моста через Оку

Минтранс отчитался о ходе ремонта моста через Оку

Рязанский минтранс отчитался на своей странице во «ВКонтакте» о ходе ремонта моста через Оку.

Сообщается, что подрядчик завершает омоноличивание третьего деформационного шва на правой стороне моста.

«После того как бетон наберет необходимую прочность дорожники приступят к асфальтированию поверхности на русловой части моста и подходах к нему. На бетонное покрытие будет уложено тонкослойное полимерное покрытие», — говорится в сообщении.

Напомним, в ходе ремонта планируется заменить три деформационных шва и сделать косметическую реконструкцию еще четырех. Кроме того, заменят поверхность проезжей части на всем протяжении моста — это более километра. Над рекой срежут и просто поменяют асфальт, а на бетонном покрытии, которое не меняли 46 лет, используют уникальное тонкослойное покрытие.

Работы планируют закончить к 1 ноября.


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