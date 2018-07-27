Минтранс отчитался о ходе ремонта моста через Оку

Рязанский минтранс отчитался на своей
Сообщается, что подрядчик завершает омоноличивание третьего деформационного шва на правой стороне моста.
«После того как бетон наберет необходимую прочность дорожники приступят к асфальтированию поверхности на русловой части моста и подходах к нему. На бетонное покрытие будет уложено тонкослойное полимерное покрытие», — говорится в сообщении.
Напомним, в ходе ремонта планируется заменить три деформационных шва и сделать косметическую реконструкцию еще четырех. Кроме того, заменят поверхность проезжей части на всем протяжении моста — это более километра. Над рекой срежут и просто поменяют асфальт, а на бетонном покрытии, которое не меняли 46 лет, используют уникальное тонкослойное покрытие.
Работы планируют закончить к 1 ноября.