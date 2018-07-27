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20:58, 27 июля 2018 390
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«Если есть в кармане пачка сигарет». Рыбновца осудили за коррупционное преступление

«Если есть в кармане пачка сигарет». Рыбновца осудили за коррупционное преступление

Жителя Рязанской области осудили за коррупционное преступление. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Используя свое должностное положение, мужчина предложил «помочь» должнику Рыбновского РОСП за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Требуемую сумму он указал на дисплее своего мобильного телефона, попросив должника положить деньги в пачку из-под сигарет.

Полицейские пресекли преступление при получении им денег. Работника уволили с занимаемой должности.

Суд оштрафовал злоумышленника на полмиллиона по части 3 статьи 30, части 3 статьи 290 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.


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