«Если есть в кармане пачка сигарет». Рыбновца осудили за коррупционное преступление

Жителя Рязанской области осудили за коррупционное преступление. Об этом сообщил
Используя свое должностное положение, мужчина предложил «помочь» должнику Рыбновского РОСП за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Требуемую сумму он указал на дисплее своего мобильного телефона, попросив должника положить деньги в пачку из-под сигарет.
Полицейские пресекли преступление при получении им денег. Работника уволили с занимаемой должности.
Суд оштрафовал злоумышленника на полмиллиона по части 3 статьи 30, части 3 статьи 290 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.