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12:47, 26 июля 2018 654
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За полгода в Рязанской области выявили 102 фальшивых купюры

За полгода в Рязанской области выявили 102 фальшивых купюры

За первое полугодие 2018-го в Рязанской области выявили 102 фальшивых купюры, что на 15 меньше, чем за тот же период 2017 года. Об этом сообщило рязанское отделение ГУ Банка России по ЦФО.

Большинство подделок пришлось на банкноты в 5 тысяч — 64 штуки. На втором месте по популярности у мошенников тысячные купюры. При этом специалисты выявили только одну поддельную сторублевую банкноту.

Также в области находили поддельные купюры иностранных валют: одна банкнота в 100 долларов США и одна банкнота номиналом в 100 евро.

Управляющий рязанским отделением ЦБ Сергей Кузнецов отметил, что защищенность денежных знаков постоянно растет, поэтому преступники рассчитывают уже не на качество подделки, а на невнимательность граждан.

«Чтобы не получить фальшивку, достаточно тщательно проверять банкноты, которые вы получаете, а при малейших сомнениях отказываться от купюры и сообщать в правоохранительные органы. Вся информация о защитных признаках банкнот размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты», — рассказал Кузнецов.


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