В Японии умерла старейшая жительница планеты

В воскресенье, 22 июля, в японском городе Иокогама умерла старейшая жительница планеты — Тие Мияко. Женщине было 117 лет и 81 день, со ссылкой на местный минздрав передает
По словам членов семьи, Мияко была разговорчивой, они назвали ее терпеливым и добрым человеком. «Она приносила счастье всем, кто ее встречал. Нам будет ее очень не хватать», — рассказала местным журналистам племянница покойной.
Предполагается, что теперь титул старейшего человека планеты перейдет к японке Канэ Танаке, родившейся 2 января 1903 года.
Фото с официального сайта Книги рекордов Гиннеса