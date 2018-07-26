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16:48, 26 июля 2018 600
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В Японии умерла старейшая жительница планеты

В Японии умерла старейшая жительница планеты

В воскресенье, 22 июля, в японском городе Иокогама умерла старейшая жительница планеты — Тие Мияко. Женщине было 117 лет и 81 день, со ссылкой на местный минздрав передает ТАСС.

По словам членов семьи, Мияко была разговорчивой, они назвали ее терпеливым и добрым человеком. «Она приносила счастье всем, кто ее встречал. Нам будет ее очень не хватать», — рассказала местным журналистам племянница покойной.

Предполагается, что теперь титул старейшего человека планеты перейдет к японке Канэ Танаке, родившейся 2 января 1903 года.

Фото с официального сайта Книги рекордов Гиннеса


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