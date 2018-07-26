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12:08, 26 июля 2018 333
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В Сараевском районе ехавшая на буксире машина сбила семилетнюю девочку

В Сараевском районе ехавшая на буксире машина сбила семилетнюю девочку

В Сараевском районе ехавшая на буксире машина сбила семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла в среду, 25 июля, в селе Кривское Сараевского района. 19-летний местный житель на ВАЗ-21093 буксировал на тросе автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого сидел 57-летний односельчанин.

У буксируемой машины заклинил передний правый тормоз, от чего она съехала в кювет, где находилась семилетняя девочка.

«В результате происшествия девочка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Отметим, что у юноши за рулем «девятки» не было водительских прав.


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