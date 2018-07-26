В Сараевском районе ехавшая на буксире машина сбила семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария произошла в среду, 25 июля, в селе Кривское Сараевского района. 19-летний местный житель на ВАЗ-21093 буксировал на тросе автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого сидел 57-летний односельчанин.
У буксируемой машины заклинил передний правый тормоз, от чего она съехала в кювет, где находилась семилетняя девочка.
«В результате происшествия девочка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Отметим, что у юноши за рулем «девятки» не было водительских прав.