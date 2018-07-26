В Рязанской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом. Об этом зампред правительства Лариса Крохалева сообщила на межрегиональной научно-практической конференции по вопросам реализации права детей из группы риска по туберкулезу на санаторно-курортное и оздоровительное лечение.
Мероприятие проходит в рамках работы координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах России.
Крохалева отметила, что за два года снижение заболеваемости детей составило 24%. «Это результат серьезной профилактической работы, внедрения современных методов лечения», — добавила Крохалева".
Собравшиеся рассмотрели ряд организационных и правовых аспектов профилактики и лечения туберкулеза.