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19:18, 26 июля 2018 73
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В Рязанской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом

В Рязанской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом

В Рязанской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом. Об этом зампред правительства Лариса Крохалева сообщила на межрегиональной научно-практической конференции по вопросам реализации права детей из группы риска по туберкулезу на санаторно-курортное и оздоровительное лечение.

Мероприятие проходит в рамках работы координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах России.

Крохалева отметила, что за два года снижение заболеваемости детей составило 24%. «Это результат серьезной профилактической работы, внедрения современных методов лечения», — добавила Крохалева".

Собравшиеся рассмотрели ряд организационных и правовых аспектов профилактики и лечения туберкулеза.


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