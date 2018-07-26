В Рязани выбрали еще 11 лауреатов медали Чумаковой. Список

В Рязани определили новых лауреатов медалей Надежды Чумаковой. Гордума рассмотрела вопрос об их награждении в четверг, 27 июля.
Лауреатами 2018 года стали:
- «Деятельность СМИ» — Александра Тиняева, корреспондент «Край Рязанский»;
- «Транспорт и связь» — Елена Кузякова, замдиректора по перевозкам «УРТ»;
- «Строительство и архитектура» — Александр Сапрыкин, гендиректора ЗАО «Керамзит»;
- «Общественная и благотворительная деятельность» — Галина Вейс, председатель рязанского отделения №1 «Всероссийского общества инвалидов»;
- «Энергетика и ЖКХ» — Наталья Антипова, начальник химико-бактериологической лаборатории рязанского «Водоканала»;
- «Спорт» — Валерия Чернышова, председатель «Рязанской областной федерация дзюдо»;
- «Образование» — Екатерина Филиппова, учитель иностранного языка «Школы №34»;
- «Благоустройство и озеленение» — Наталья Каревская, главный специалист управления благоустройства рязанской мэрии;
- «Социальная поддержка» — Наталья Барышова, специалист по связям с общественностью первой категории научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени Есенина;
- «Экономика и финансы» — Галина Михель, пенсионерка, работающая в финансовых органах Рязани более 38 лет;
- «Культура» — Владимир Ермаков, худрук духового оркестра рязанского «МКЦ».
Медали рязанцам вручат 4 августа, в День города.
Спикер гордумы Владислав Фролов отметил, что в этом году почетный знак «За заслуги перед городом Рязанью» вручать не будут из-за отсутствия кандидатур.