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9:42, 26 июля 2018 142
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В Москве задержали гендиректора НПО имени Лавочкина

В Москве задержали гендиректора НПО имени Лавочкина

В Москве задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову. Их подозревают в мошенничестве, передает «Интерфакс».

По версии следствия, они похитили 330 млн рублей, оплачивая фиктивные юридические услуги адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

НПО имени Лавочкина является одним из крупнейших в стране производителей космических аппаратов и разгонных блоков.


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