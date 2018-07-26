В Москве задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову. Их подозревают в мошенничестве, передает «
По версии следствия, они похитили 330 млн рублей, оплачивая фиктивные юридические услуги адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
НПО имени Лавочкина является одним из крупнейших в стране производителей космических аппаратов и разгонных блоков.