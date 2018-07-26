В Касимове рецидивист напал с ножом на пенсионера

В Касимове раскрыли разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Случайный знакомый ударил ножом в шею 64-летнего мужчину после того, как тот отказался дать денег на продолжение застолья, после чего украл из пиджака хозяина квартиры 18 тысяч рублей и скрылся.
К счастью, раны оказались неопасными для жизни — нож прошел по касательной. Пострадавший описал полицейским приметы нападавшего. По ним оперативники узнали 39-летнего рецидивиста, уже неоднократно судимого за кражи и преступления против личности. Несколько месяцев назад он вернулся из колонии.
«Полицейские знали места, где мог скрываться этот человек, и быстро разыскали и задержали его. Сложнее оказалось найти и вернуть похищенные деньги, злоумышленник успел спрятать деньги частями в четырех разных местах и неохотно показывал свои тайники», — говорится в сообщении.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой), ему грозит до восьми лет колонии. Подозреваемого взяли под стражу.