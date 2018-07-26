В анкетированиях проекта «Современное госуправление» поучаствует более 40 тысяч рязанцев. Об этом в
С 23 июля в ДС «Олимпийский» ежедневно проходит анкетирование госслужащих, муниципалов, сотрудников подведомственных учреждений. По словам губернатора, его главная цель — госуправление в регионе к современному формату.
«Это позволит сфокусироваться на эффективном развитии экономики и социальной сферы, привлечении инвестиций, сделать условия жизни людей более благополучными и комфортными», — сказал Любимов.
По его смловам, в Рязанской области появятся новые стандарты работы со специалистами, сформируется современная система отбора, которая позволит «выявить лучших из лучших» и дать им все возможности для участия в реализации важных проектов.
Глава региона отметил, что «увольнений не будет».
«Мне важно понять — кто со мной, кто готов трудиться на развитие региона. Когда впереди длинная и трудная дорога, необходимо знать, каков твой спутник: можно ли на него положиться в сложной ситуации, достоин ли он доверия. Для этого и проводятся тесты», — рассказал Любимов.
Анкеты разработаны с учетом последних психологических исследований. Благодаря ответам на их вопросы можно определить психотип человека, выявить его сильные стороны, скрытый потенциал, способности и таланты, чтобы максимально полно их реализовать.
Напомним, ранее губернатор отмечал, что проект «Современное госуправление»