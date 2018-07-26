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18:07, 26 июля 2018 487
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В анкетированиях проекта «Современное госуправление» поучаствует более 40 тысяч рязанцев

В анкетированиях проекта «Современное госуправление» поучаствует более 40 тысяч рязанцев

В анкетированиях проекта «Современное госуправление» поучаствует более 40 тысяч рязанцев. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» рассказал глава региона Николай Любимов.

С 23 июля в ДС «Олимпийский» ежедневно проходит анкетирование госслужащих, муниципалов, сотрудников подведомственных учреждений. По словам губернатора, его главная цель — госуправление в регионе к современному формату.

«Это позволит сфокусироваться на эффективном развитии экономики и социальной сферы, привлечении инвестиций, сделать условия жизни людей более благополучными и комфортными», — сказал Любимов.

По его смловам, в Рязанской области появятся новые стандарты работы со специалистами, сформируется современная система отбора, которая позволит «выявить лучших из лучших» и дать им все возможности для участия в реализации важных проектов.

Глава региона отметил, что «увольнений не будет».

«Мне важно понять — кто со мной, кто готов трудиться на развитие региона. Когда впереди длинная и трудная дорога, необходимо знать, каков твой спутник: можно ли на него положиться в сложной ситуации, достоин ли он доверия. Для этого и проводятся тесты», — рассказал Любимов.

Анкеты разработаны с учетом последних психологических исследований. Благодаря ответам на их вопросы можно определить психотип человека, выявить его сильные стороны, скрытый потенциал, способности и таланты, чтобы максимально полно их реализовать.

Напомним, ранее губернатор отмечал, что проект «Современное госуправление» поможет в реализации стратегии развития региона до 2030 года.


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