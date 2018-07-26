Сергей Светлаков попал в топ рейтинга Forbes

Шоумен и продюсер Сергей Светлаков попал в список самых богатых и знаменитых звезд российского спорта и шоу-бизнеса по мнению журнала Forbes. Бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» занял в топ-50 47 место, пишет «
При составлении списка учитывались три показателя: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.
Годовой заработок Светлакова составил 1,8 миллиона долларов, СМИ упомянули его 740 раз, а пользователи интернета ввели в поиск 1 167 646 запросов.
Фото с Кинопоиска