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10:04, 26 июля 2018 93
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Рязанское отделение «Юнармии» признали лучшим в ЦФО

Рязанское отделение «Юнармии» признали лучшим в ЦФО

Рязанское отделение «Юнармии» признали лучшим в ЦФО. Итоги работы организаций подвели на третьем слете движения.

В мероприятии участвовали более 360 делегатов из разных регионов России.

На съезде также избрали нового начальника главного штаба «Юнармии», им стал Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Сейчас в Рязанской области действуют 29 местных отделений организации, которые объединяют более 3 200 школьников. Они постоянно участвуют в военно-патриотических мероприятиях, открытых уроках, несут «Пост №1». Юнармейцы встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживают за воинскими мемориалами и памятниками погибшим землякам-героям, а также изучают строевую и огневую подготовку и занимаются спортом.


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