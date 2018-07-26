Рязанское отделение «Юнармии» признали лучшим в ЦФО. Итоги работы организаций подвели на третьем слете движения.
В мероприятии участвовали более 360 делегатов из разных регионов России.
На съезде также избрали нового начальника главного штаба «Юнармии», им стал Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Сейчас в Рязанской области действуют 29 местных отделений организации, которые объединяют более 3 200 школьников. Они постоянно участвуют в военно-патриотических мероприятиях, открытых уроках, несут «Пост №1». Юнармейцы встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживают за воинскими мемориалами и памятниками погибшим землякам-героям, а также изучают строевую и огневую подготовку и занимаются спортом.