Рязанская прокуратура потребовала организовать сбор отработанных ртутных ламп в Сараевском районе

Рязанская прокуратура потребовала от глав сельских поселений Сараевского района организовать сбор отработанных ртутных ламп. Об этом сообщил
В ходе проверки установлено, что администрации муниципальных образований не организовали сбор ртутьсодержащих ламп, что нарушает требования закона.
Также не организовано информирование юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц о порядке осуществления такого сбора.
Прокуратура района в июне 2018 года вынесла 14 представлений в адрес глав поселений Сараевского района.