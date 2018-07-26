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12:53, 26 июля 2018 781
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Рязанская прокуратура потребовала организовать сбор отработанных ртутных ламп в Сараевском районе

Рязанская прокуратура потребовала организовать сбор отработанных ртутных ламп в Сараевском районе

Рязанская прокуратура потребовала от глав сельских поселений Сараевского района организовать сбор отработанных ртутных ламп. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что администрации муниципальных образований не организовали сбор ртутьсодержащих ламп, что нарушает требования закона.

Также не организовано информирование юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц о порядке осуществления такого сбора.

Прокуратура района в июне 2018 года вынесла 14 представлений в адрес глав поселений Сараевского района.


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