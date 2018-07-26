Рязанцев попросили помочь в розыске обвиняемого в тяжких преступлениях. Об этом сообщил
35-летний уроженец поселка Усть-Мая Республики Саха Иван Алексеевич Баринов скрывается от суда. Он обвиняется в совершении трех тяжких преступлений.
Приметы: рост около 180 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие, зубы ровные.
Особые приметы: фаланга среднего пальца левой руки с деформацией (рубленая рана ногтя), плоскостопие.
Всех, кто располагает информацией о местоположении разыскиваемого, попросили обращаться по телефонам: