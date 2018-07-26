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13:20, 26 июля 2018 476
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Рязанцев попросили помочь в розыске обвиняемого в тяжких преступлениях

Рязанцев попросили помочь в розыске обвиняемого в тяжких преступлениях

Рязанцев попросили помочь в розыске обвиняемого в тяжких преступлениях. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

35-летний уроженец поселка Усть-Мая Республики Саха Иван Алексеевич Баринов скрывается от суда. Он обвиняется в совершении трех тяжких преступлений.

Приметы: рост около 180 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие, зубы ровные.

Особые приметы: фаланга среднего пальца левой руки с деформацией (рубленая рана ногтя), плоскостопие.

Всех, кто располагает информацией о местоположении разыскиваемого, попросили обращаться по телефонам: +7 (924) 563-50-50 или 02 (112 или 102 с мобильных операторов).


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