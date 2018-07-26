Рязанцам покажут 15 туристических маршрутов в День города. Об этом сообщил
В субботу, 4 августа, в городе впервые пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань».
Отмечается, что на время фестиваля «город станет одним большим музеем, где каждый сможет найти свою Рязань: историческую и легендарную, романтическую и сказочную, молодежную и занимательную».
Для праздника разработали 15 маршрутов, которые познакомят гостей с историей и туристическими объектами. Экскурсии включат в себя посещение музеев, театральные и музыкальные элементы, интерактивы и мастер-классы.
Все экскурсии и посещение музеев будут бесплатными. Для записи в группы необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам:
Полную программу празднования Дня города можно посмотреть