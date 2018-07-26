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13:48, 26 июля 2018 470
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Рязанцам покажут 15 туристических маршрутов в День города

Рязанцам покажут 15 туристических маршрутов в День города

Рязанцам покажут 15 туристических маршрутов в День города. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботу, 4 августа, в городе впервые пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань».

Отмечается, что на время фестиваля «город станет одним большим музеем, где каждый сможет найти свою Рязань: историческую и легендарную, романтическую и сказочную, молодежную и занимательную».

Для праздника разработали 15 маршрутов, которые познакомят гостей с историей и туристическими объектами. Экскурсии включат в себя посещение музеев, театральные и музыкальные элементы, интерактивы и мастер-классы.

Все экскурсии и посещение музеев будут бесплатными. Для записи в группы необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: +7 (4912) 28-04-98, +7 (910) 906-45-84.

Полную программу празднования Дня города можно посмотреть здесь.


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