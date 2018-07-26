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17:23, 26 июля 2018 378
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Пришла жара. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Пришла жара. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

После недели дождей и прохладной погоды в Рязань пришла жара. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу, 27 июля, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Такая же температура ожидает и в субботу, 28 июля.

Синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 29 июля, воздух прогреется до +29 градусов, будет облачно. Также возможен небольшой дождь.

По ночам в эти дни температура воздуха будет держаться на отметке около +19 градусов, временами пройдут небольшие дожди.

Напомним, региональное ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение на предстоящие выходные.


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