Пришла жара. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

После недели дождей и прохладной погоды в Рязань пришла жара. Прогноз погоды опубликовали на
В пятницу, 27 июля, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Такая же температура ожидает и в субботу, 28 июля.
Синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой кратковременный дождь.
В воскресенье, 29 июля, воздух прогреется до +29 градусов, будет облачно. Также возможен небольшой дождь.
По ночам в эти дни температура воздуха будет держаться на отметке около +19 градусов, временами пройдут небольшие дожди.
Напомним, региональное ГУ МЧС