«Под сенью дружных муз». В Рязани откроется выставка из собрания липецкого музея

В пятницу, 27 июля, в «Картинной галерее Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка из собрания липецкого художественного музея. Здесь представят 57 произведений графики и 16 произведений скульптуры второй половины XX — начала XXI века.
В собрании музея находятся произведения разных видов и жанров современного изобразительного искусства, рассказывающие об истории и культуре области.
Выставка включает в себя коллекцию гравюр известных российских мастеров: Фаворского, Косенкова, Французова, Ахунова, которые иллюстрировали произведения Пушкина, Достоевского, Пришвина, Лескова, Шолохова, летопись «Слово о полку Игореве», а также произведения липецких художников.
Посмотреть работы можно будет до 27 августа с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Телефон 25-80-70.