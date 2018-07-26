Под Москвой снесут съемочную площадку «Дома-2». На ее месте появится трамвайная остановка, передает «
Основная съемочная площадка программы, которая выходит на телеэкраны ежедневно последние 14 лет, находится недалеко от коттеджного поселка «Летова Роща» в Новой Москве.
Правительство Москвы собирается построить автомобильную магистраль от Саларьево до Марьино. А посреди «лобного места» должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».
Отмечается, что решение об этом в начале 2018 года приняла московская градостроительно-земельная комиссия.
«Судя по проектным документам, сам дом, где живут участники шоу, будет упираться в отбойник новой дороги, а здание, где работает съемочная группа, придется снести», — рассказали в сообщении.
Пиар-директор телеканала ТНТ Ренат Шахмеяров отказался от комментариев.
Также отмечается, что «чиновники не знали о том, что там снимается „Дом-2“».