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19:34, 26 июля 2018 203
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Построй свою дорогу. Под Москвой снесут съемочную площадку «Дома-2» — СМИ

Построй свою дорогу. Под Москвой снесут съемочную площадку «Дома-2» — СМИ

Под Москвой снесут съемочную площадку «Дома-2». На ее месте появится трамвайная остановка, передает «Meduza».

Основная съемочная площадка программы, которая выходит на телеэкраны ежедневно последние 14 лет, находится недалеко от коттеджного поселка «Летова Роща» в Новой Москве.

Правительство Москвы собирается построить автомобильную магистраль от Саларьево до Марьино. А посреди «лобного места» должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Отмечается, что решение об этом в начале 2018 года приняла московская градостроительно-земельная комиссия.

«Судя по проектным документам, сам дом, где живут участники шоу, будет упираться в отбойник новой дороги, а здание, где работает съемочная группа, придется снести», — рассказали в сообщении.

Пиар-директор телеканала ТНТ Ренат Шахмеяров отказался от комментариев.

Также отмечается, что «чиновники не знали о том, что там снимается „Дом-2“».


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