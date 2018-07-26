Обвиняемого в мошенничестве гендиректора НПО имени Лавочкина арестовали на два месяца

Обвиняемых в мошенничестве гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции объединения Екатерину Аверьянову арестовали на два месяца. Они пробудут под стражей минимум до 19 сентября, передает «
Сторона защиты заявила, что обжалует решение. При его вынесении Мосгорсуд учел, что Лемешевский обвиняется в тяжком преступлении и посчитал, что на свободе он может скрыться от следствия, попытаться уничтожить улики, а также оказать давление на свидетелей.
Следствие считает, что фигуранты дела похитили около 330 млн рублей, заключив фиктивные договоры об оказании юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».