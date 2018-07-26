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21:39, 26 июля 2018 176
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Обвиняемого в мошенничестве гендиректора НПО имени Лавочкина арестовали на два месяца

Обвиняемого в мошенничестве гендиректора НПО имени Лавочкина арестовали на два месяца

Обвиняемых в мошенничестве гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции объединения Екатерину Аверьянову арестовали на два месяца. Они пробудут под стражей минимум до 19 сентября, передает «Интерфакс».

Сторона защиты заявила, что обжалует решение. При его вынесении Мосгорсуд учел, что Лемешевский обвиняется в тяжком преступлении и посчитал, что на свободе он может скрыться от следствия, попытаться уничтожить улики, а также оказать давление на свидетелей.

Следствие считает, что фигуранты дела похитили около 330 млн рублей, заключив фиктивные договоры об оказании юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».


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