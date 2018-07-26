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12:34, 26 июля 2018 714
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Минстрой отчитался о ходе строительства новой БСМП. Фото

Минстрой отчитался о ходе строительства новой БСМП. Фото

Минстрой Рязанской области отчитался о ходе строительства новой БСМП. Фотографии опубликовали в группе ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что в настоящее время завершено устройство кровли двух блоков. Идут работы по устройству вентилируемого фасада, сантехнические, электромонтажные, штукатурные и шпаклевочные работы.

Строительные работы в патологоанатомическом конкурсе в пищеблоке находятся на завершающей стадии.

Также завершено устройство подземного перехода из пищеблока в главный корпус будущей больницы, а также монтаж оборудования для котельной. Установлены блочные трансформаторные подстанции.

Кроме того, идут работы по устройству наружных стен и перекрытий для гаража-стоянки. Начаты работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей.

Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя. Строительство планируют завершить в третьем квартале 2019 года.

Прошлой осенью Рязанская область получила на достройку больницы 3,24 млрд рублей из федерального бюджета.


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