Минстрой отчитался о ходе строительства новой БСМП. Фото

Минстрой Рязанской области отчитался о ходе строительства новой БСМП. Фотографии опубликовали в
Отмечается, что в настоящее время завершено устройство кровли двух блоков. Идут работы по устройству вентилируемого фасада, сантехнические, электромонтажные, штукатурные и шпаклевочные работы.
Строительные работы в патологоанатомическом конкурсе в пищеблоке находятся на завершающей стадии.
Также завершено устройство подземного перехода из пищеблока в главный корпус будущей больницы, а также монтаж оборудования для котельной. Установлены блочные трансформаторные подстанции.
Кроме того, идут работы по устройству наружных стен и перекрытий для гаража-стоянки. Начаты работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей.
Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя. Строительство планируют завершить в третьем квартале 2019 года.
Прошлой осенью Рязанская область