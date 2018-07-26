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8:59, 26 июля 2018 237
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МЧС закончило проверку торговых центров, начатую после пожара в «Зимней вишне»

МЧС закончило проверку торговых центров, начатую после пожара в «Зимней вишне»

МЧС закончило всероссийскую проверку торговых центров, начатую после пожара в «Зимней вишне». Об этом сообщил первый замглавы министерства Александр Чуприян, передает «Интерфакс».

«Мы подготовили материалы, где обобщаем, на основе этих материалов будут даны предложения по внесению изменений в действующее законодательство», — сказал Чуприян.

По словам замминистра, проверки выявили нарушения. Подробно о результатах МЧС доложит правительству 30 июля.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. В Рязани по итогам проверок суд запретил эксплуатацию ТЦ «Леруа Мерлен», также под риском закрытия находится бывшее здание «Детского мира».


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