МЧС закончило проверку торговых центров, начатую после пожара в «Зимней вишне»

МЧС закончило всероссийскую проверку торговых центров, начатую после пожара в «Зимней вишне». Об этом сообщил первый замглавы министерства Александр Чуприян, передает «
«Мы подготовили материалы, где обобщаем, на основе этих материалов будут даны предложения по внесению изменений в действующее законодательство», — сказал Чуприян.
По словам замминистра, проверки выявили нарушения. Подробно о результатах МЧС доложит правительству 30 июля.
Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. В Рязани по итогам проверок суд запретил эксплуатацию ТЦ «Леруа Мерлен», также под риском закрытия находится бывшее здание «Детского мира».