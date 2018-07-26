Госдума отказалась приравнять гражданский брак к официальному

Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал приравнять незарегистрированный брак к официальному. Документ
Согласно пояснительной записке, признаками «фактических брачных отношений» считаются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.
Предполагалось, что к таким парам должно применяться семейное и гражданское законодательство. В комитете по вопросам семьи, женщин и детей инициативу не поддержали. Там отметили, что приближающийся пятилетний срок совместного проживания может стать причиной разрыва отношений.