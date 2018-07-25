Выбежавшего на поле в финале ЧМ участника акции Pussy Riot оштрафовали за ношение полицейской формы

Основателя арт-группы «Война» Петра Верзилова, выбежавшего на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу, оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы. Мировой суд назначил ему штраф в 1,5 тысячи рублей, передает «Интерфакс».
Административные дела в отношении остальных участниц акции Pussy Riot — Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой также рассмотрят в среду. Ранее всех их
Также всем участникам акции запретили на три года посещать спортивные мероприятия на территории России.
Напомним, на 50-й минуте финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией три девушки и один мужчина