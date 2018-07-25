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13:14, 25 июля 2018 90
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Выбежавшего на поле в финале ЧМ участника акции Pussy Riot оштрафовали за ношение полицейской формы

Выбежавшего на поле в финале ЧМ участника акции Pussy Riot оштрафовали за ношение полицейской формы

Основателя арт-группы «Война» Петра Верзилова, выбежавшего на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу, оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы. Мировой суд назначил ему штраф в 1,5 тысячи рублей, передает «Интерфакс».

Административные дела в отношении остальных участниц акции Pussy Riot — Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой также рассмотрят в среду. Ранее всех их арестовали на 15 суток за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ).

Также всем участникам акции запретили на три года посещать спортивные мероприятия на территории России.

Напомним, на 50-й минуте финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией три девушки и один мужчина выбежали на поле «Лужников» в полицейской форме. Целью своей акции они обозначили «освобождение политзаключенных».


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