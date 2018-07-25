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13:21, 25 июля 2018 69
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В Рязанском районе пропала 69-летняя женщина

В Рязанском районе пропала 69-летняя женщина

В Рязанском районе пропала 69-летняя Татьяна Александровна Костенко (Красавина). Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

В последний раз пенсионерку видели 24 июля — она ушла из дома в поселке Стенькино-1, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 164 сантиметра, телосложение полное, волосы длинные седые, глаза серые.

Одежда: черное платье с розовым рисунком (на фото), белая ветровка, коричневые босоножки, бежевый платок.

Всех, кто что-нибудь знает о пропавшей, просят звонить по телефонам +7 (910) 611-58-24, 88007005452, 112.


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