В Рязанском районе пропала 69-летняя женщина

В Рязанском районе пропала 69-летняя Татьяна Александровна Костенко (Красавина). Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
В последний раз пенсионерку видели 24 июля — она ушла из дома в поселке Стенькино-1, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 164 сантиметра, телосложение полное, волосы длинные седые, глаза серые.
Одежда: черное платье с розовым рисунком (на фото), белая ветровка, коричневые босоножки, бежевый платок.
Всех, кто что-нибудь знает о пропавшей, просят звонить по телефонам