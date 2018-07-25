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13:10, 25 июля 2018 1 117
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В Рязани наградили лучших следователей

В Рязани наградили лучших следователей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В День сотрудника органов следствия, 25 июля, в Рязани наградили лучших сотрудников комитета.

С профессиональным праздником следователей поздравили и.о. руководителя регионального управления СКР Дмитрий Маликов, спикер облдумы Аркадий Фомин, и.о. мэра Сергей Карабасов, и.о. прокурора области Алексей Дикарев.

Маликов отметил, что создание комитета как самостоятельного органа позволило следователям оставаться объективными и беспристрастными, расследовать дела в отношении высокопоставленных чиновников, демонстрировать высокие профессиональные качества.

Лучшие следователи получили награды от ведомства, администрации, правительства и облдумы. Также следственный комитет наградил региональные СМИ и активистов «Лизы Алерт».

Редакция RZN.info стала победителем в номинации «Неординарный подход в освещении деятельности следственного управления».

Кроме того, награды получили «Мещерская сторона» и «Панорама города».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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