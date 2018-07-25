В Полянах спасли провалившуюся в заброшенный колодец собаку. Инцидент произошел 23 июля, пишет издательство «
Местная жительница Алина Уманцева возвращалась с семьей и двумя собаками с дачи. В определенный момент она заметила, что питомцы куда-то пропали. Оказалось, что собака по кличке Пуф (смесь бордер-колли и дворняги) провалилась в колодец на заброшенном участке. Животному пришлось встать на задние лапы, чтобы не захлебнуться в воде.
Хозяйка вызвала спасателей. Они нашли поддон, опустили его на веревке в колодец и за ошейник вытащили перепуганную Пуф.
«Я собираюсь обратиться в администрацию и попросить, чтобы этот колодец засыпали. Страшно подумать, что могло произойти, если бы в него упал ребенок. А ведь сейчас каникулы, дети везде бегают и гуляют без присмотра. Да там бы и взрослый не выбрался без посторонней помощи, — сказала Алина Уманцева. — Я очень признательна нашим спасателям за спасение любимицы всей семьи».