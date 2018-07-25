Утренний обзор рязанских пробок: 25 июля

Утром в среду, 25 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок».
На ремонтируемом мосту через Оку пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает пяти километров в час. В сторону Рязани движение затруднено от Шумаши, автомобили едут со скоростью 15 километров в час.
Серьезный затор образовался на выезде из Песочни. Пробка по улице Зубковой растянулась на полтора километра от перекрестка с улицей Тимакова до ТД «НИТИ». Движение также затруднено по улице Тимуровцев в сторону проезда Яблочкова. Скорость машин не превышает семи километров в час.
Серьезная пробка растянулась на полтора километра от ТЦ «Барс на Московском» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Автомобили едут со скоростью не более десяти километров в час.
Заторы образовались также на улицах Каширина и Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта), а также на улице Есенина (от улицы Затинной до Театральной площади).